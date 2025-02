La biblioteca diventata cuore pulsante del paese

La biblioteca Monsignor Galbiati è molto più di un semplice luogo di prestito libri. È un punto di riferimento culturale per la comunità locale e i paesi vicini, offrendo un’ampia gamma di eventi e attività che vanno oltre i tradizionali servizi bibliotecari. Con un patrimonio di oltre 35.000 documenti e quasi 20.000 prestiti all’anno, la biblioteca soddisfa le esigenze di studio e lettura di studenti, universitari e cittadini.

Ma il suo vero punto di forza è la programmazione culturale che include eventi per bambini con corsi di pittura, letture animate e laboratori. Spazio poi ai più grandi con presentazioni di libri, conferenze su temi di attualità (legalità, sport, giornalismo, medicina, scienza), concerti, mostre d’arte e visite guidate. Non mancano i corsi di lingua, in particolare inglese, spagnolo e portoghese. Tante anche le iniziative sociali. Negli ultimi due anni, la biblioteca ha ospitato personalità di spicco come Luca Perri, Nando Dalla Chiesa, Michele Santoro, Nicola Gratteri, Silvio Garattini, Marco Pastonesi, Giorgio Terruzzi, Giuseppe Saronni e Fabio Treves. Questa ricca offerta culturale ha permesso alla biblioteca di attrarre oltre 3.300 iscritti da Verano Brianza e altrettanti dai comuni limitrofi, diventando un vero e proprio centro di aggregazione e promozione del benessere personale, sociale e collettivo. La struttura di Verano Brianza dimostra che una biblioteca moderna può essere molto più di un luogo di conservazione e prestito libri: può diventare un punto di riferimento per la comunità, un luogo di incontro e di crescita culturale.

Son.Ron.