La bianca Ricola vuole una casa

Di Ricola non si sa nulla. Ha quasi un anno ed è stata accalappiata a dicembre a Monza. Piccola e bianca, spaventata. Ma ben presto ha capito che ci sono persone buone che l’hanno accolta e fatta crescere, rendendola perfetta per iniziare una nuova vita in una famiglia. I volontari Enpa cercano una seconda chance per Ricola, meticcia bianca di taglia media. "Ricola era arrivata in canile molto timida e spaventata. Oggi richiede attenzioni, bacini e carezze ai volontari. Sta imparando anche il gioco con oggetti e apprezza particolarmente le trecce. In passeggiata fuori dal canile sta acquisendo gradualmente un po’ di sicurezza anche se resta tendenzialmente diffidente". Info canile@enpamonza.it o al 039.83.56.23.