Investe motociclista e scappa. Identificato il pirata di Arcore

Ha investito con l’auto una 18enne in sella a un motorino e poi è scappato senza prestare soccorso. Ma il pirata della strada è stato identificato dalla targa prova della vettura. I vigili di Arcore sono riusciti a risalire a un 35enne marocchino residente nel Pavese, ritenuto responsabile dell’incidente stradale avvenuto martedì della scorsa settimana, verso le 11, in via Belvedere ad Arcore e che ha visto vittima, fortunatamente senze gravi conseguenze, una 18enne. Gli agenti hanno subito raccolto la testimonianza della giovane, che ha fornito una descrizione dell’auto e si è ricordata della targa prova, ritrovata poi grazie alle videocamere della zona.