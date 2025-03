Inquinamento luminoso. Norme e sicurezza non vanno d’accordo

La città appare meno illuminata perché la normativa in vigore per legge prescrive in questo modo. Ci deve essere una certa distanza tra un lampione e l’altro, il cono di luce dev’essere più ristretto e la quantità minore, per ridurre l’inquinamento luminoso. Sono estremi della legge a cui come Comune non possiamo contravvenire.

Risponde in modo molto chiaro l’assessore all’Illuminazione e all’Energia Carlo Abbà sulla questione scarsa luminosità in città. "Addirittura in questo momento è in discussione in Regione una legge che prescrive che a una certa ora, dalle 23, si cessi l’illuminazione delle piazze e dei monumenti – precisa –. Si tratta di leggi che sono obbligatorie per tutti i Comuni che rinnovano gli impianti, come noi, e per cui si sta chiedendo un adeguamento anche a chi ha impianti non rinnovati. Non si può fare altrimenti. Addirittura la Pubblica sicurezza ci ha chiesto di aumentare l’illuminazione di una via e non abbiamo potuto farlo".

Per quanto riguarda i guasti e i lampioni non funzionanti, l’assessore ci tiene a ribadire che si sta facendo un lavoro di molto migliorativo rispetto al passato, che riguarda non solo le lampade, ma anche gli apparati e i servizi. "Abbiamo già risolto o sono in via di risoluzione i problemi di illuminazione in via Dante, via Guerrazzi, via Italia e piazza Trento e Trieste, che continuavano da parecchio tempo – puntualizza –. Abbiamo deciso di procedere risolvendo i problemi dall’origine, non limitandoci alla sostituzione delle lampade. Monza nel sotterraneo aveva 500 apparati e servizi, spesso consumati o con problemi, che stiamo sostituendo con soli 200 apparecchi nuovi e più moderni. E il numero di guasti è calato drasticamente".

In ogni caso, per quanto riguarda il centro, un significativo miglioramento è in arrivo. Il Monumento ai Caduti e l’Arengario, con tutta piazza Roma, saranno illuminati e videosorvegliati. Il piano di Acinque prevede infatti alcuni interventi mirati per i monumenti del centro storico, con l’intento di renderli visibili e sicuri anche di notte. Per il momento la videosorveglianza è confermata solo per l’Arengario e i monumenti e gli edifici di piazza Roma, ma un intervento in tal senso potrà aggiungersi in corso d’opera anche per il Monumento ai Caduti.

A questo si incrociano le azioni previste dal bando Duc (Distretto urbano del commercio) e dal bando per la videosorveglianza della polizia locale, con l’obiettivo di rendere Monza una città sempre più smart. Tra progettazione tecnica, esecutiva, e attuazione dei lavori, le nuove lampade in centro non arriveranno però prima dell’estate.

A.S.