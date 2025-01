Infornata di 15 tirocinanti nel settore ristorazione

Media azienda del settore ristorazione con sede in Monza cerca 15 collaboratori da inserire nella posizione di addetti ristorazione veloce in tirocinio in contesto multiculturale. Si tratta di attività tipica dell’addetto multifunzione con preparazione derrate, composizione prodotti e vassoi, servizio in sala, accoglienza, pulizie, rifornimento merci, gestione attività ricreative rivolte a bambini. Si valutano candidati anche senza esperienza ed è prevista la possibilità di crescita con contratto full time e modifica di livello. Orario lavorativo: 20-30 ore settimanali su 6/7 giorni con riposo infrasettimanale. Si richiede buona predisposizione alla clientela, disponibilità ai turni festivi serali e notturni; italiano buono e conoscenza, alternativa, di inglese, francese, spagnolo, uso del pc. Sedi di lavoro: Monza, Biassono, Concorezzo e Vimercate. Inviare cv a ido.monza@afolmb.it, rif. 7JAN252/2.1.