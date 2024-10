Incidenti sul lavoro. Una panchina bianca per tutte le vittime

Una panchina bianca per le vittime sul lavoro. È la richiesta presentata in Consiglio comunale dal Pd con la mozione di Sarah Brizzolara e Villy De Luca, che chiedono anche un impegno verso la Regione per incrementare gli stanziamenti per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro e la formazione del personale. Nei primi sette mesi del 2024 i morti sul lavoro sono stati 577, di cui 7 nella Provincia di Monza e Brianza, con un aumento di circa il 3% rispetto ai dati del 2023, con la Lombardia tra le Regioni più colpite. "A questi dati vanno aggiunti quelli sugli infortuni che non vengono denunciati".

A.S.