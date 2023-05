In prima linea grazie al cuore dei volontari

L’associazione “AmaLO” spegne 10 candeline e li festeggia dal 9 all’11 giugno a Seveso. Un’associazione impegnata nell’organizzazione di eventi e attività di raccolta fondi per sostenere la cura e l’assistenza dei bambini e degli adulti affetti da cardiopatie congenite. Nel 2022, ha raccolto e donato oltre 41.500 euro alla causa. Non solo grazie alle iniziative più tradizionali, come la vendita delle uova di Pasqua e dei panettoni natalizi, ma anche grazie a nuovi progetti, come la corsa non competitiva di settembre “AmaLO Run”, che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone, o come lo spettacolo di bolle di sapone organizzato a novembre, andato sold out. Dal 2013 al 2022, AmaLO è arrivata a donare oltre 213.600 euro.

Anche nel 2023 AmaLO ha risposto a un appello urgente: 3.000 euro destinati all’associazione bolognese Piccoli Grandi Cuori per l’iniziativa “Il Cuore di Loudermia”, una bimba haitiana di 9 anni, affetta da Tetralogia di Fallot. Con il passaggio a ente del terzo settore, si è inoltre resa possibile la donazione del 5×1000 ad AmaLO ETS (C.F. 91131720152). Ma c’è un altro importante invito che l’associazione rivolge a tutti. "Il nostro evento di Seveso - spiegano i fondatori Alessandro Sbruzzi e Viviana Venturini - torna da venerdì 9 a domenica 11 giugno. La novità di quest’anno saranno i festeggiamenti per i 10 anni dell’Associazione". Il comitato era nato nel 2013, dopo l’esperienza di Viviana e Alessandro con loro figlio Lorenzo, nato con una cardiopatia congenita grave, curata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo, dopo otto mesi, il suo piccolo cuoricino non ha retto la sfida più dura ed è volato via, ma i genitori hanno pensato che la loro esperienza dovesse servire a qualcosa.

Son.Ron.