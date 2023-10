"Imparare dalla Storia di Lissone: dalle Lingue all'Esistenzialismo"

Si potranno scoprire le vicende del passato lissonese, dalle origini della città ai giorni nostri, e avvicinarsi alle tecniche del teatro. Si potrà imparare a costruire pupazzi e addobbi, ad adattare gli abiti e i capi di abbigliamento alle esigenze personali e alle tendenze della moda, o cimentarsi nel disegno e nella pittura. Chi vorrà potrà approcciarsi alla simbologia dei colori nell’arte, alla filosofia dell’esistenzialismo di Sartre e Camus o alle vicende italiane nel passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Ci si potrà dedicare allo yoga e alle tecniche di rilassamento contro lo stress.

Immancabili le lezioni di italiano per le donne straniere, pensate per favorire la loro piena integrazione attraverso l’insegnamento della lingua di uso quotidiano, per potersela cavare nelle situazioni di tutti i giorni. Sono i 15 percorsi "di formazione e apprendimento permanente" promossi dal Comune insieme a 7 associazioni locali, raccolti nella 16esima edizione dell’iniziativa “Il sapere non ha età”. I primi corsi prenderanno il via domani e, via via, da qui a inizio novembre gli altri, ma le iscrizioni sono già aperte per tutti. Le lezioni si svolgeranno negli spazi delle scuole medie Croce, in qualche caso tra le sedi delle associazioni, Palazzo Terragni e Villa Magatti. Per aderire collegarsi allo Sportello Telematico del Comune. L’obiettivo è aiutare persone di ogni età a sviluppare e approfondire conoscenze, abilità e competenze, lungo tutto l’arco della vita. Si può scegliere tra le “pillole di medicina” del corso “Le funzioni delle diverse parti del corpo - Consigli per un sano stile di vita”, gli approfondimenti di storia “Vicende lissonesi dalle origini ai giorni nostri” e “L’Italia fra la I e II Repubblica”, la storia dell’arte di “Un colore al giorno”. In programma pure lezioni su “L’esistenzialismo”, “Disegno e tecniche pittoriche”, il teatro terapia e lo yoga di “Tecniche di respirazione, movimento, rilassamento”.

F.L.