Immersione nel “bosco“ della fantasia. La regina, i 7 nani e la fiaba dei colori

Joepalla torna a stupire con la sua fantasia e i suoi colori. Il lavoro su cui il pittore e street artist monzese si è concentrato nel corso dell’estate, allestendo una speciale bottega negli spazi del teatro Binario 7 - da cui uscivano via via opere esposte momentaneamente nella vasca espositiva del polo culturale, che fu intanto aperta e visitabile al pubblico -, diventa ora una mostra personale. Giovedì sarà inaugurata, al Punto Arte di via Bergamo 2, “I 7 nani nel bosco magico“ (la mostra sarà visitabile fino al 14 ottobre). Protagonisti - almeno iconograficamente - saranno i 7 nani Disney realizzati dall’artista in chiave colorata e modellati con la tipica plasticità del suo stile. Saranno inseriti nello spazio fisico per segnare il percorso all’interno della mostra. Questa vedrà sulle pareti della galleria d’arte numerosi dipinti.

"Una collezione di 21 quadri di diverse dimensioni rappresentano, attraverso iconografie di fiori, funghi e quattro grandi betulle, i quattro elementi: terra, mare, fuoco e vento e conducono lo spettatore in un suggestivo e immaginario bosco magico - spiega la critica d’arte Laura Giudici -. Al centro della scena la Rejna del bosco, fiabesca guardiana regnante, accoglie lo spettatore con braccia aperte, invitandolo alla pace, all’armonia e a lasciare fuori dalla mostra i suoi pensieri, per abbandonarsi alle proprie emozioni". "La suggestione di Joepalla vuole portare il visitatore a immergersi nella fiaba visiva – conclude l’esperta –, per rilassarsi e provare ad abbandonarsi al colore e alla fantasia fanciullesca, ormai scordata nella vita reale e per portare con sé quella pace e serenità, una volta tornato nella vita quotidiana". La mostra è visitabile tutti i giorni: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 21, sabato e domenica dalle 10 alle 21.

Alessandro Salemi