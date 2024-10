Il rimpasto a rimbalzo. L’assessora Zappalà va a Monza. E il sindaco sceglie Tagliabue

Nuovo ingresso nella Giunta con rimpasto di deleghe. Da qualche ora Aurelio Tagliabue è entrato a far parte della squadra del sindaco Fabrizio Pagani dopo che l’assessore Irene Zappalà ha assunto il nuovo incarico nel Comune di Monza con deleghe alla Mobilità, viabilità e trasporti. Dalla formalizzazione di venerdì sera, Tagliabue assume le deleghe alla Cultura, biblioteche e comunicazione, mentre le altre deleghe in capo all’ex assessore Zappalà (sindacalista elaureata in Filosofia) sono state redistribuite tra primo cittadino e gli altri assessori. Il sindaco, oltre alla delega al Bilancio e allo sport, ora si occuperà ad interim anche di Pubblica istruzione. Il vicesindaco Andrea Apostolo avrà competenza su tutti i Lavori pubblici.

L’assessore Savina Frontino oltre ai Servizi sociali e politiche abitative si occuperà di Politiche giovanili. Rossella Nigro avrà le deleghe al Commercio e attività produttive, ecologia, verde e parchi, arredo urbano. Invariate le deleghe dell’assessore Leonardo Paletta: Casa di comunità, edilizia privata, servizi demografici, polizia locale e sicurezza. Quasi superflue le presentazioni del neo assessore Tagliabue, volto più che noto in città dove è nato e cresciuto, da sempre attivo in politica e anima di molte attività di promozione della cultura d’alto livello: 62 anni, sposato e padre di due figli, Tagliabue è laureato in Lettere moderne, docente all’Istituto Salesiano di Sesto San Giovanni. Eletto nel 2018 consigliere comunale nelle liste di Vivere Nova, dal 2023, dopo essere stato rieletto, è capogruppo di Vivere Nova e vicepresidente del Consiglio comunale. "Come ho già avuto modo di fare nella sede istituzionale del Consiglio comunale - dice il sindaco - ringrazio Irene Zappalà per il grande lavoro fatto al servizio della nostra città, per l’entusiasmo e la determinazione con cui ha portato avanti tanti progetti in vari ambiti, incarnando un grande spirito di squadra. Do il benvenuto, a nome di tutti, al nuovo assessore che sono convinto saprà continuare sulla strada che è stata aperta, con altrettanta competenza e passione, portando la sua personale sensibilità. Buon lavoro!". Gli auguri arrivano anche dalle liste del centrodestra, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, che chiede un posro alle minoranze come nuovo vicepresidente.