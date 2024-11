Il rap d’autore e l’energia rock a fin di bene

Un rapper e cantautore tra i più interessanti delle ultime generazioni, l’energia del rock e le canzoni dei Nirvana con uno scopo benefico, le sonorità hawaiane dell’ukulele e i tormentoni degli anni Duemila da ballare. Sono i concerti e gli eventi che animeranno da stasera al weekend il Tambourine di Seregno. Gli impianti del circolo di via Carlo Tenca si accenderanno oggi alle 21.30 con un laboratorio gratuito di ukulele. Ingresso gratuito con tessera Arci. Domani alla stessa ora il palco seregnese sarà invece tutto per Dutch Nazari, artista padovano di formazione rap ma che guarda anche al cantautorato: arruolato agli esordi nell’etichetta Giada Mesi fondata da Dargen D’Amico per produrre la nuova musica italiana, Dutch Nazari ha pubblicato un paio di Ep e poi il primo album “Amore Povero“, con cui ha conquistato pubblico e critica. Un favore confermato con i dischi “Ce lo chiede l’Europa“ e “Cori da sdraio“. L’artista veneto da sempre nella sua scrittura gioca attorno alle contrapposizioni e ai contrasti. Al Tambourine arriverà sull’onda del nuovo singolo “Aqaba“, brano di impegno sociale, politico e umano nato 12 anni dopo un viaggio in Palestina. Ingresso 20 euro con tessera Arci. Si cambierà completamente atmosfera venerdì quando, alle 21.30, si terrà l’iniziativa “A night for Charly - Come as you are“, organizzata dal circolo di Seregno insieme a Sludge Factory Inc per ricordare il musicista Charly No Mind: ad alternarsi sul palco ci saranno 9 tra band e musicisti solisti, che proporranno brani inediti inframezzati da cover dei Nirvana, per un omaggio al collega scomparso che ha sempre supportato la scena rock e grunge. A prendere parte all’evento saranno L’Odio con il loro mix di indie-rock e cantautorato e i Sandflower in bilico tra psichedelia, alternative-rock e metal; il cantautore rock Dave Bolo, i Polarbeers che si muovono tra punk e progressive, Les Fleurs des Maladives col loro rock furioso fatto di riff esplosivi e taglienti, i Sorci Villici, la band alternative-rock dei Chakra, Blue Mayhem e Ade’s Chant.

La serata avrà uno scopo solidale: l’intero incasso verrà devoluto in beneficenza alla fondazione Progetto Itaca, che si occupa di salute mentale, sostenendo le persone che soffrono di distubi di questo tipo e le loro famiglie. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Sabato, infine, dalle 23 l’evento “Party 2000 - Leggen... dario“, per scatenarsi con le maggiori hit pop, dance, rock, di musica elettronica e reggaeton dal 2006 al 2020, tra Lady Gaga e Katy Perry. A completare l’atmosfera un videoshow con proiezioni a tema. Ingresso 7 euro con tessera Arci.

F.L.