Il quartiere rinasce a colpi di spray I ragazzi colorano le loro giornate

di Fabio Luongo

Un’opera collettiva di street art, un grande murale ideato e realizzato dai giovani lissonesi sotto la guida di un writer esperto, su una delle pareti esterne del Cubotto di via Lando Conti, il centro civico-centro di aggregazione che sorge nel quartiere don Moscotti, a ridosso delle case Aler e del nuovo palazzetto dello sport. Una iniziativa che si concretizzerà a fine giugno, dopo una serie di incontri di formazione che prenderanno il via questa settimana, aperti a tutti gli adolescenti e giovani adulti del territorio, dai 15 ai 34 anni. È il progetto “Beyond the Walls Street Art Lab“, promosso dal Comune per dare opportunità educative e di svago ai ragazzi e allo stesso tempo per abbellire questa parte di città. Si partirà giovedì alle 18.30 al Cubotto con un aperitivo di presentazione dell’iniziativa: sarà l’occasione per far conoscere l’azione artistica e per raccogliere idee direttamente dai giovani. Chi poi vorrà essere parte attiva e contribuire concretamente alla realizzazione del murale, mettendo a disposizione la propria creatività, potrà iscriversi ai 4 incontri di progettazione partecipata del 15, 16, 21 e 22 giugno: qui dalle 9 alle 13 gli educatori di Spazio Giovani guideranno alla conoscenza delle tecniche necessarie. Il 27 e 28 giugno, infine, dalle 9 alle 17 l’opera di street art sarà disegnata su uno dei muri del Cubotto con il supporto di un graffitaro esperto. Per info 3517743356.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “STArt! - Sport, teatro e arte per i giovani in Brianza“, il ciclo di attività per e con i ragazzi pensato per favorire l’aggregazione, la socialità e l’inclusione in quella fascia d’età, portato avanti in collaborazione tra le amministrazioni di Lissone, Vedano, Macherio, Triuggio, Carate e Besana, assieme all’Ufficio di Piano dell’Ambito di Carate, all’Istituto superiore Giuseppe Meroni, all’associazione Live, al Teatro dell’Elica e all’Us Atletica Vedano.