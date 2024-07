Il Pgt cancella il degrado . La fabbrica abbandonata diventa un supermercato

A Renate un nuovo supermercato sull’area di via Cavour al civico 6, al posto dell’azienda di confezionamento chiusa da tempo. L’iter per la variante del Pgt sta procedendo. Già lo scorso febbraio la giunta Rigamonti si era dichiarata d’accordo alla richiesta della RS Costruzioni, proprietaria del lotto, per poter collocare al posto della vecchia azienda di confezionamento un supermercato. L’ex sindaco Matteo Rigamonti aveva spiegato che era stato deciso di accettare la proposta di modifica urbanistica per la necessità di riqualificare un’area strategica, vicina al centro storico, da anni inutilizzata. Questo progetto di recupero dell’area era già stato inserito nel programma di intervento del 2021. Il nuovo sindaco Claudio Zoia spiega che è stata incaricata una équipe di professionisti per la predisposizione della variante e per la verifica delle normative ambientali.

"Entro l’estate queste procedure - spiega - termineranno e il tutto passerà dal Consiglio comunale. Il passo successivo sarà quello di approvare la variante al Pgt. Questa proposta arriva dopop che durante gli ultimi anni si sono chiuse diverse attività commerciali". Al posto della fabbrica di confezionamento è stata presentata all’inizio del 2024 la realizzazione di un unico fabbricato a destinazione commerciale. Una superficie di 1.500 metri quadrati, di cui il 75% sarà dedicato ai generi alimentari. Attorno al nuovo centro commerciale ci sarà un ampio parcheggio.