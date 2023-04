Il pasticciere Luca e i segreti del cioccolato: golosa lezione all’asilo

Il pasticciere del rione sale in cattedra e insegna ai bambini degli asili del rione tutti i segreti del cioccolato. Una lezione “dolcissima“ quella fatta nei giorni scorsi da Luca Nava, pasticciere dell’omonimo bar pasticceria Nava di via Amundsen, ai bambini della scuola materna di via Parmenide e a quelli dell’asilo nido L’Arcobaleno di via Negrelli. Luca, che gestisce l’attività di famiglia con il fratello Marco e con la sorella Laura, non è nuovo a queste iniziative negli istituti del quartiere Cristo Re dove da oltre 25 anni porta avanti l’attività partecipando attivamente anche alle iniziative promosse nel quartiere.

"È stata un’esperienza molto bella – ha spiegato –. I bambini erano molto interessati. Mi hanno riempito di domande e tutti mi hanno detto di essere super golosi di cioccolato". Luca, con un lingaggio semplice e con l’innata capacità di conquistare l’attenzione dei più piccoli, ha spiegato le origini del cioccolato, la storia, la trasformazione e intanto ha mostrato anche la realizzazione di qualche uovo con cioccolato fondente. "Un’iniziativa promossa a titolo gratuito – prosegue –. La gioia dei volti dei più piccoli e la loro curiosità sono state la migliore ricompensa. È bello, soprattutto dopo 3 anni di emergenza sanitaria, ritornare a promuovere attività in presenza, soprattutto con i più piccoli. E per il futuro ho in programma ancora una dolcissima dimostrazione, sempre con bambini, e sono certo che la prossima volta scenderà qualche lacrima".

Barbara Apicella