Il panettone solidale. Lo chef incontra l’Iride: è il gusto della bontà

Natale “Special Edition“ con il Panettone targato Cooperativa L’Iride. Al centro socio-educativo di Calò (frazione di Besana Brianza) ci si prepara al Natale con alcune proposte golose: i ragazzi della Cooperativa L’Iride si sono esercitati a impastare e hanno scelto con cura gli ingredienti e i loro abbinamenti per arrivare pronti a dicembre. Quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione con lo chef di Biassono Lorenzo Pozzi (formatosi alla Antonino Chef Academy di Antonino Cannavacciuolo), nell’ambito del progetto Gusto Lab, viene proposto il più gettonato dei lievitati della tradizione natalizia in due versioni, il classico panettone uvetta-canditi e la special edition 2024 con uvetta, cannella, miele e glassa di cioccolato.

I ragazzi ne curano ogni dettaglio, dalla ricetta al packaging; le prenotazioni sono effettuabili entro lunedì 9 dicembre a csecalo@iridemonza.it o chiamando al numero 3495734166.

Lorenzo Pozzi si è diplomato nel 2019 all’istituto Alberghiero Don Gnocchi di Carate. In quel contesto ha conosciuto la cooperativa L’Iride con cui ha aperto una collaborazione nel suo laboratorio di Casatenovo. A rotazione i 30 ragazzi de L’Iride vanno da lui 4 volte al mese e poi la quinta volta preparano una cena o una merenda aperta alla cittadinanza. "Io sono un amante del panettone – racconta Lorenzo – offrivo loro a merenda il prodotto fatto da me che è piaciuto molto. Quindi abbiamo deciso di farlo insieme. È bello lavorare con i ragazzi: sono precisi, entusiasti del lavoro, mettono di buon umore ed esprimono la loro gioia con grandi abbracci". L’idea è piaciuta alle aziende del territorio, che hanno ordinato 250 panettoni per clienti e dipendenti; altri 100 sono per ordini di privati. "Il nostro obiettivo educativo – sottolinea Eleonora Cesana, coordinatrice educativa – è aiutare i ragazzi a vivere come portatori di un valore richiesto dal territorio. Ciò li fa sentire cittadini inseriti nella comunità".

Domenica gli utenti della Casa L’Iride Monza saranno protagonisti dei mercatini di Natale alla Chiesa di San Donato a Monza, in una mattinata no stop dalle 8 a mezzogiorno. E poi, giornata speciale il 15 dicembre nella sede di Birra Gaia (birrificio artigianale di Carate) che si animerà con laboratori per i più piccoli dalle 10.30 alle 17 e dove verrà proposto un pranzo natalizio, all’insegna della migliore tradizione. Sono previste anche delle aperture straordinarie per visitare la Bottega Contridea, domani e domenica 15 dicembre (dalle 10 alle 18.30) per assicurarsi originali pezzi artigianali in legno e resina realizzati dalla creatività e dalla manualità dei ragazzi, oltre ai panettoni.

Nel frattempo, si continua a lavorare ai progetti per la nuova e definitiva sede monzese del Cse Boccaccio, in quanto l’esondazione del Lambro dello scorso maggio ha reso impraticabili gli storici locali per le attività diurne dei ragazzi. In quegli spazi si mettevano quotidianamente all’opera circa 30 ragazzi con la loro equipe.