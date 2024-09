"È stato il miglior battesimo per il nuovo asfalto, il modo migliore per festeggiare i lavori fatti. E abbiamo smentito chi pensava che non fossimo all’altezza". Il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani, chiude "l’indimenticabile" weekend del 95° Gran premio a Monza pensando già a domani. Al futuro del circuito. Ai prossimi lavori che la Formula 1 chiede e al rinnovo del contratto per restare nel Mondiale oltre il 2025, l’ultimo anno coperto da un accordo. Ma "le cose difficili non ci spaventano affatto – mette i puntini Sticchi Damiani –. L’importante è essere tutti uniti nell’affrontare un discorso complesso, ma che è assolutamente alla nostra portata". Da ingegnere fa parlare i numeri.

Uno su tutti, ovvero l’affluenza record di 335mila appassionati (il 66% dall’estero) che hanno popolato l’autodromo nei tre giorni di F1, "il primo di settembre, quindi ancora in periodo di ferie e con un caldo infernale". Eppure i tifosi e la passione non si sono fatti intimorire. E "chi lo sa, può anche darsi che i 38 giri fatti da Leclerc con le hard siano merito di una pista perfetta, con il giusto grip e portanza". Ora, "godiamo questa grande festa Ferrari a Monza, tra una settimana sarò di nuovo a Monza per incontrare gli interlocutori a cui presentare il progetto dei nuovi lavori", anticipa il presidente Aci. Si riferisce alle nuove tribune, alla nuova palazzina per la sala stampa e, soprattutto, alla nuova copertura della palazzina box per aumentare gli spazi esclusivi da riservare al Paddock Club della Formula 1: "Oggi, abbiamo avuto la dimostrazione che anche quei lavori vale la pena di farli". Del resto, "l’entusiasmo aiuta sempre a risolvere eventuali problemi. Se mai problemi ce ne dovessero essere", la soddisfazione di Giuseppe Redaelli, presidente di Sias, la società di Aci che gestisce l’autodromo.

"La ‘pazza vittoria’ di Leclerc e la ‘lucida follia’ della Ferrari in un Gran premio indimenticabile, insieme all’entusiasmo e alla passione con cui è stata accolta la Formula 1, sono anche una risposta forte e inequivocabile a chi ancora aveva qualche dubbio: Monza continuerà a essere per molto tempo il Tempio della Velocità". Suonano come una promessa, o un impegno le parole del governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Certo che "Monza continuerà a essere una delle capitali mondiali di questo sport anche dopo il 2025, data in cui scadrà il contratto con F1. Perché non può esserci Formula 1 senza Monza. E oggi è stato dimostrato a chiare lettere".

Marco Galvani