Il debutto del Renate. Col Novara non si scherza

Primo esame a due settimane dall’inizio del campionato per il Renate che alle 18 ospita a Meda il Novara di Jack Gattuso. Vale per il primo turno di Coppa Italia, chi vince se la vedrà con una tra Lecco e Milan Under 23. Formazione? Tra i pali Ombra, la difesa a quattro avrà Anghileri a destra e Riviera a sinistra, scelte obbligate in mezzo con Auriletto che farà coppia con ogni probabilità con Gardoni. Spedalieri e Pelizzari si sono allenati col contagocce e non hanno il ritmo partita, mentre non rientra più nel progetto Marcello Possenti (foto Peruzzetto), aggregato alla squadra per la preparazione, ma non convocato e pronto a essere piazzato altrove.

I dubbi si concentrano a centrocampo. Se non appare in dubbio la presenza di Vassallo, c’è un doppio ballottaggio sulle mezzali con Bonetti e Ciarmoli da una parte e Currararino e Mazzarotti dall’altra. Non si esclude che mister Foschi punti sulle due opzioni più giovani, come del resto in attacco dove il 19enne Lorenzo De Leo starebbe convincendo tutti a suon di gol e non è escluso che parta lui da titolare relegando in panchina Bocalon e Plescia. A supporto, nel tridente, Ghezzi e Di Nolfo che potranno intercambiarsi sui due fronti vista la loro abilità con entrambi i piedi. Non risultano tra i convocati Alessandro Eleuteri per un problemino di carattere fisico. Anche il centrocampista Michele Calì è tuttora fuori dalle rotazioni, in recupero per una problematica a un piede rimediata sul finire della passata stagione. Sconta un turno residuo di squalifica il centrocampista Andrea Delcarro.