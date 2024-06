Il Comune rimette a posto le lancette

Una volta erano il riferimento temporale per tutti i cittadini di passaggio in centro, poi con l’avvento degli orologi da polso, e in tempi più recenti di telefonini e smartphone, hanno perso la loro centralità in termini di pubblica utilità, ma conservano ancora tutto il loro innato fascino. Sono gli orologi dei due edifici laici più importanti e simbolici del centro città, il Municipio e l’Arengario, entrambi non funzionanti. A porre l’attenzione in Consiglio comunale sull’orologio del Municipio è stato il consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo. In risposta l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti ha chiarito il perché dei ritardi sull’intervento. "Sull’orologio municipale il problema è il meccanismo a monte elettronico, che va completamente sostituito con uno più moderno, aggiornato coi tempi – chiarisce Lamperti –. Ci vuole un intervento ad hoc da parte di una società specializzata, che interverrà nella prima settimana di luglio, sia su questo, che su quello dell’Arengario, per una spesa totale di 18mila euro". Una cifra che ai consiglieri di minoranza è parsa spropositata, ma che si potrebbe spiegare col fatto che nel caso del Municipio, pur trattandosi di un orologio non antichissimo (è del secolo scorso) occorre cambiare tutto il meccanismo, e quello dell’Arengario è un’opera d’arte addirittura del XIV secolo (uno dei soli tre orologi a ruota esistenti in Italia), realizzato dal grande orologiaio e astronomo Giovanni Dondi. Quest’ultimo pur avendo ormai da tempo un comando di controllo elettronico (e non più meccanico come alle origini), ha mostrato nel tempo una certa delicatezza, bloccandosi a più riprese, per cui occorre venga manutenuto costantemente. L’ultima volta, prima di ribloccarsi a inizio mese, era stato riparato a novembre.

Alessandro Salemi