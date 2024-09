Il Chiesino del Redentore sotto i ferri

Domani è la festa del Chiesino del Redentore di via Parini, ma la messa si terrà nella grotta per lavori iniziati in primavera.

Il Circolo culturale XX Settembre si è già occupato in passato di richiamare l’attenzione sulla piccola chiesetta che è di proprietà della parrocchia Santa Maria, edificata nel 1920, in cui è conservata una statua della Madonna, che è luogo di culto e di preghiera di devoti.

Rina Del Pero, la presidente del circolo, è stata la prima a sostenere la richiesta del parroco, raccogliendo 15.502 euro. I lavori procedono, grazie all’appello di monsignor Claudio Carboni. La ditta di restauro di Mario Mùrino e Gemma Orlandi si occupa esclusivamente di edifici vincolati. "Faccio questo lavoro da circa 30anni e sono iscritto all’Albo dei restauratori, mentre Gemma Orlandi è tecnica del restauro iscritta all’albo dei tecnici restauratori e fa parte del nostro gruppo composto da 12 dipendenti – spiega Mùrino –. Una volta fatto il progetto e ricevuta l’autorizzazione della Soprintendenza per intervenire, c’è stato inizialmente un tempo di studio del manufatto. Ci siamo dati un anno di lavoro, partendo dalla copertura che anche recentemente ha subito dei danni a causa dei forti temporali, per poi intervenire sugli intonaci esterni e sulle decorazioni pittoriche all’interno. Anche nella stagione fredda, si lavorerà di più all’interno in modo da continuare il lavoro e finirlo nei tempi previsti".

Son.Ron.