Il cantiere di Cogliate. Palazzo Rovelli rivive. Ospiterà il municipio

Completato il rinforzo strutturale, procedono spediti i lavori per il recupero di Palazzo Rovelli, destinato a diventare nuova sede del municipio. In questi giorni si sta ultimando la posa del tetto, completamente rifatto, del vecchio edificio settecentesco, vincolato dalla Soprintendenza. Adesso che la struttura è stata messa in sicurezza e sono state realizzate nuove scale interne, oltre al vano ascensore, ci si può rendere conto dei grandi spazi .

La palazzina più moderna, adiacente al palazzo storico, che si affacciava sulla via Piave, è stata completamente demolita, mantenendo solo la partete esterna ed ora viene ricostruita con una struttura di pilastri e travi completamente nuova, che consentirà tra l’altro di pareggiare i due livelli dei piani, inizialmente sfalsati.

È stato un lavoro lungo e particolarmente difficoltoso. Al piano terra è stato recuperato un soffitto a cassettoni in legno, mentre più sotto è stata recuperata anche una cantina con soffitto a volta. "Durante le lavorazioni non sono mancate le difficoltà – hanno spiegato l’architetto Massimiliano Spadoni della direzione lavori e il capocantiere Franco Guerra – soprattutto dovute alla presenza di buche e scavi sotterranei, oltre che al rischio di cedimenti strutturali, ma ormai la parte più difficile è stata superata ed ora si può proseguire con il completamento del risanamento strutturale". Una volta completato l’involucro esterno dell’immobile, si procederà con le finiture interne, gli impianti e la suddivisione dei locali destinati ad ospitare il municipio. Ma questo sarà possibile solo attraverso un successivo lotto di intervento, che sarà finanziato anche con la vendita all’asta della parte della corte ad uso residenziale che è di proprietà del Comune. Il sindaco Andrea Basilico ha concordato con i tecnici responsabili del cantiere la possibilità di visite guidate durante la Festa Patronale i prossimi 7 e 8 settembre. Sarà allestito un percorso protetto, in totale sicurezza, nel quale ci si muoverà accompagnati da alcuni tecnici che illustreranno gli interventi fin qui realizzati.