Il Calendario dei carabinieri:: "Giovani, si fa anche prevenzione"

“I Carabinieri e i giovani”. "Perché anche in Brianza non c’è solo l’attività repressiva quando si parla di giovani, ma anche quella di prevenzione, sottolineata anche da questo calendario". Queste le parole centellinate dal colonnello Rosario Di Gangi ieri mattina in occasione della presentazione al Comando rovinciale dei carabinieri di quello che è un appuntamento irrinunciabile per migliaia di Italiani.

Il nuovo Calendario Storico dell’Arma parla proprio di giovani ed è stato realizzato col contributo di celebri personaggi dello scenario artistico-letterario italiano come Marco Lodola e Maurizio de Giovanni; il primo che ha curato la veste grafica dell’opera è considerato un artista poliedrico del Nuovo Futurismo e della Pop Art italiana, mentre il secondo, scrittore partenopeo di successo, è noto per le collane de “Il Commissario Ricciardi”, “I Bastardi di Pizzofalcone”. E i testi che accompagnano le 12 tavole descrivono un dialogo epistolare fra un Maresciallo Comandante di Stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano. Una “scusa“ per affrontare temi come il bullismo, le dipendenze, la salvaguardia dell’ambiente. Il Calendario Storico dell’Arma, giunto a una tiratura di 1.200.000 copie e tradotto in otto lingue oltre che in sardo e friulano, è alla sua 92° edizione. È stata pubblicata anche l’edizione 2025 dell’Agenda del’Arma. Non mancano poi il Calendario e il Planning da tavolo. Il ricavato delle vendite è devoluto all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri e a un ospedale pediatrico.

Da.Cr.