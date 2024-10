"Idee poco chiare sui vari progetti"

"Abito in via Mentana dal 1976, di fronte all’ex Macello. Ma ancora nessuna Amministrazione ha le idee chiare sul futuro di quell’area. Il residenziale, però, non serve in un quartiere già assediato dal traffico

e dall’inquinamento. Si protrebbe fare un auditorium, una biblioteca o un centro di aggregazione per giovani e anche meno giovani. Già il vecchio carcere

è destinato a diventare struttura residenziale che “scaricherà“ nel quartiere altra gente, altre auto e altro traffico. Spero che il Piano urbano della mobilità sostenibile abbia preso in considerazione questi aspetti, per poter apportare i necessari correttivi,

tra cui il rallentamento del flusso veicolare".