I ragazzini dei colpi nei box. Catturati tre ladri minorenni

Altri tre minorenni in manette. Dopo la baby gang del centro (3 minori ladri e rapinatori), la polizia arresta tre ladruncoli che avevano ripulito alcuni box. Alle 2.45, del 19 marzo scorso, gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti in via Donizetti a Monza a seguito della segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Questura da un cittadino che aveva appena visto tre ragazzi scavalcare il cancello di uno stabile passandosi una bicicletta.

Giunti velocemente sul posto, gli agenti hanno intercettato due 17enni e un 15enne, tutti di origine egiziana. Sin dai primi momenti del controllo mostravano un atteggiamento ansioso e sospetto, come se nascondessero qualcosa. Inoltre, mentre i poliziotti si avvicinavano, uno dei ragazzi ha estratto un coltello da una tasca dei pantaloni e lo ha gettato in un’aiuola lì

vicino. Un altro dei ragazzi, nel tentativo di umitare il compagno, è stato bloccato dagli agenti che gli hanno trovato addosso un coltellino. Il più piccolo dei tre ha ammesso subito che il gruppo aveva perpetrato alcuni furti nei box di via Donizetti e di un altro stabile in via Clementi, consegnando quanto rubato. Gli agenti, a seguito di un controllo approfondito presso i box di via Donizetti, notavano che

uno di questi aveva la saracinesca completamente alzata e danneggiata. Inoltre, l’auto custodita al suo interno mostrava visibili segni di danneggiamento: lo sportello anteriore lato guida era forzato, con la guarnizione di chiusura completamente rotta. Il proprietario di uno dei box di via Clementi, una volta contattato dalla polizia, ha scoperto che gli era sparita una bicicletta e sei pietre minerarie comuni, tutte trovate in possesso dei giovani.

Accompagnati in Questura per l’identificazione, è risultato che i due 17enni avevano entrambi precedenti per rapina e che uno di questi era in affidamento in prova ai servizi sociali in una comunità della provincia di Brescia, dalla quale si era allontanato da novembre. Nessun precedente invece a carico del 15enne, che è stato solo denunciato. I due 17enni invece sono stati tratti in arresto e portati al carcere minorile “Beccaria” di Milano e messi a disposizione della Procura presso il Tribunale dei Minori di Milano.