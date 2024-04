I ragazzi modello. Ecco i giovani campioni sui libri di scuola e nei campi da gara

Dare una mano, ma al tempo stesso un piccolo riconoscimento, a quegli studenti e a quei giovani sportivi di Villasanta che anche quest’anno si sono distinti. Una tradizione che prosegue quella della consegna delle borse di studio e delle eccellenze sportive che ha visto riempiersi il cineteatro Astrolabio per premiare e ringraziare le nuove generazioni. La cerimonia si è svolta con il teatro cittadino pieno di ragazzi e giovani: studenti e atleti premiati dall’Amministrazione per il loro impegno e per il loro essere d’esempio ai coetanei. A premiare non soltanto le istituzioni civili (il sindaco Luca Ornago, l’assessora all’Istruzione Adele Fagnani e i consiglieri delegati a Istruzione e Sport Patrizia Bestetti e Lorenzo Galli), ma anche testimonial d’eccezione molto legati alla comunità villasantese: Filippo Galli, ex calciatore di Milan e nazionale; Dany Locati, olimpionica Salt Lake City 2002 di Skeleton; Martina Kacerik (basket), tutti e tre villasantesi. Sul palcoscenico dovevano essere cinque i campioni: all’appello mancavano le atlete Martina Maggio e Samantha Ferrari che hanno comunque inviato il loro messaggio ai giovani villasantesi.

Sono state quasi una trentina le borse di studio assegnate. Si tratta di assegni da 300 euro ciascuno che vengono concessi a studenti che, nell’anno scolastico trascorso (2022-2023) hanno raggiunto livelli di eccellenza nelle votazioni di un corso di studi delle scuole superiori (media dell’8 almeno e, per i maturati, votazione non inferiore ai 90/100). Sono riservati a ragazzi residenti a Villasanta da almeno un anno. Sempre durante la cerimonia sono stati consegnati anche gli attestati ai ragazzi usciti dalle scuole secondarie di primo grado con 10 o 10 e lode e, sempre per questa fascia d’età, gli attestati al merito: riconoscimenti simbolici assegnati su segnalazione delle scuole per particolari meriti personali e umani.

Ma un riconoscimento è andato anche agli sportivi villasantesi: quasi una quarantina i premi assegnati tra le eccellenze sportive (premi riservati ad atleti delle società locali che si sono distinti per risultati di livello sovra comunale), e gli attestati di merito ad esponenti dello sport locale per essersi fatti esempi dei valori educativi dello sport. "Studenti e atleti. Atleti e studenti. Tutti insieme per traguardi comuni e valori imprescindibili per la crescita individuale e comunitaria. Bella, come sempre, la cerimonia di premiazione delle borse di studio scolastiche e delle eccellenze sportive della nostra Villasanta – ha commentato il sindaco Luca Ornago –. In bocca al lupo a tutti i premiati".