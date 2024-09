I capolavori della musica. La filarmonica debutta sulle note di Beethoven

Uno dei capolavori della classica, riproposto a 200 anni esatti dalla sua prima, rivoluzionaria esecuzione. E poi un concerto insieme a Raphael Gualazzi, un viaggio fiabesco nelle musiche da pianoforte, le canzoni d’amore italiane, le serenate e le sinfone, il jazz di Benny Goodman, le figure femminili dell’opera e quelle del cinema. Un lungo percorso attraverso le mille, affascinanti sfumature della musica. È quanto proporrà da qui all’inizio di giugno la nuova stagione de “I grandi concerti“ della Filarmonica Ettore Pozzoli, l’orchestra seregnese diretta da Luca Ballabio. Ad alzare il sipario sulla rassegna sarà, sabato alle 21 al Teatro San Rocco di via Cavour a Seregno, il concerto con cui verrà eseguita in integrale la Sinfonia n.9 in re minore per soli, coro e orchestra di Beethoven, ossia la celeberrima nona sinfonia, di cui quest’anno ricorrono i 200 anni esatti dalla prima volta in cui venne suonata in pubblico. Protagonista sul palco sarà la Filarmonica Ettore Pozzoli, assieme alla Corale Lirica Ambrosiana guidata da Roberto Ardigò e ad alcuni solisti d’eccezione come il soprano Patricia Fodor, il contralto Stefanna Kybalova, il tenore Valter Borin e il basso Paolo Battaglia.

La nona sinfonia di Beethoven è considerata un monumento della musica, all’interno del quale ha trovato posto il celebre “Inno alla gioia“ composto sui versi di Schiller, un’ode alla libertà, alla gioia e alla fratellanza che è diventato l’inno ufficiale dell’Unione Europea. L’ingresso all’evento è gratuito ma con prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.eventbrite.it. La stagione proseguirà il 19 ottobre, sempre al Teatro San Rocco, con un’esibizione della Filarmonica insieme al cantautore e pianista dal tocco jazz Raphael Gualazzi, già più volte al Festival di Sanremo. Il 16 novembre sarà l’Auditorium di piazza Risorgimento a ospitare “L’incanto a quattro mani - Viaggio fiabesco per due pianoforti“, con le soliste Irene Veneziano ed Eliana Grasso che guideranno tra le musiche di Tchaikovsky, Saint-Saens e Milhaud, mentre il 19 gennaio toccherà a “The running games-Alan Turing e l’enigma della maratona perfetta“. Il 7 febbraio tornerà protagonista la Filarmonica Ettore Pozzoli con il concerto “Ti regalo una canzone-L’amore raccontato dalla canzone italiana“, mentre il 28 marzo sarà la volta delle “Serenate sinfoniche“ con brani di Mozart, Beethoven e Sciortino. Il 3 aprile la Filarmonica sarà affiancata dal Coro A.Live per eseguire lo “Stabat Mater“ di Pergolesi; l’8 maggio verrà proposta “La chimera di sé - Prosa e musica“, il 18 le musiche di Benny Goodman con la Millennials’ Orchestra, il 25 in Villa Tittoni a Desio “Donne ribelli all’opera“ col soprano Eva Corbetta su arie di Puccini, Verdi e Bellini. L’8 giugno, infine, “Le divine del cinema“. Per info 335-5792844.