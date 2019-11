Monza, 28 novembre 2019 - «Ci sono buone probabilità che dal 2025 il Gran premio d’Italia di Formula Uno si possa svolgere al Mugello». Parola del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani. Il contesto, la presentazione di un rapporto sull’impatto economico e turistico che il Barberino Designer Outlet ha sul territorio non soltanto del Mugello ma dell’intera regione. E Monza? L’autodromo brianzolo ha appena rinnovato fino al 2024 compreso il contratto con Liberty Media, la proprietà americana del circus della Formula Uno, a fronte del pagamento di circa 20 milioni di dollari a Gp e dell’impegno di Aci di riammodernare progressivamente un circuito che ormai non riesce più a nascondere certi segni del tempo.

Certo, anche il Mugello avrebbe i suoi lavori da fare: «La Ferrari, proprietaria dell’impianto dovrà fare molti investimenti se vorrà ospitare un Gran premio - conferma Giani -, ma è anche vero che ancora non sappiamo se Monza sarà in grado di riqualificare il suo autodromo in questi cinque anni per adeguarlo alle esigenze del quinquennio successivo. Per questo vedo nel Mugello una candidatura forte e un’alternativa valida agli attuali organizzatori del Gp d’Italia». Ovvero Aci. Quello stesso club che ha appena assunto direttamente la gestione del circuito brianzolo dal Consorzio Parco e Villa Reale fino al 2029, proprio a conferma dell’interesse duraturo verso il Tempio della velocità. E poi, comunque, la candidatura del Mugello sarebbe davvero valida agli occhi delle scuderie del Mondiale? Si tratta di una pista di proprietà della Ferrari e già in passato - Maranello a parte - tutti avevano bocciato l’idea di correre sulla pista prova del Cavallino.