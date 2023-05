Golf e cuore nel nome di Vialli A Barlassina le star in gara per raccogliere fondi contro la Sla

di Andrea Ronchi

Il golf per la ricerca. Lunedì 8 maggio al Barlassina Country Club i campioni del calcio e del golf scenderanno in campo per la ricerca sulla SLA nell’evento organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro. "La realtà comincia quando si uniscono i sogni di più persone". Questa frase, presa in prestito da Yoko Ono, ha ispirato nel 2004 Gianluca Vialli, Massimo Mauro, Emanuele e Antonella Canonica nella creazione della Fondazione Vialli Mauro. Da allora la Golf Cup riunisce annualmente ex calciatori, golfisti professionisti e imprenditori, che competono per una vittoria comune: la ricerca sulla SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica. Nel corso dei primi 18 anni la competizione ha toccato circoli prestigiosi come i Roveri, il Marco Simone e la Bagnaia. L’edizione 2023 che decreta la “maggiore età” arriverà in Brianza, al Barlassina Country Club. La data è fissata per l’8 maggio quando varcheranno il cancello del circolo di Lentate sul Seveso celebrità del mondo del golf e del pallone. Michel Platini, Andriy Shevchenko, Gianfranco Zola e Attilio Lombardo sono i più attesi e quelli che sin da quando calzavano quotidianamente gli scarpini non disdegnavano 18 buche.

"A Milanello giocavamo a golf in parecchi per stemperare la tensione dopo gli appuntamenti più importanti - ha raccontato Sheva -. Riuscire a contribuire attraverso la mia passione per il golf alla raccolta fondi in eventi benefici come quello della Fondazione è speciale". Il 2023 sarà orfano di Gianluca Vialli, scomparso il 6 gennaio dopo una lunga malattia. "Dal 2004 stiamo percorrendo il cammino verso la creazione di un farmaco per gli ammalati di SLA - racconta Mauro -. Con determinazione ci stiamo impegnando nel vincere questa partita e oggi, grazie all’esempio di Luca, siamo più determinati che mai". Oltre ai calciatori hanno confermato la presenza le stelle del golf Campillo Jorge, vincitore del Kenya Open e attuale numero 9 nel ranking europeo, Matthew Baldwin, trionfatore al SDC Championship, e Stephen Gallacher, con all’attivo 4 titoli nel DP World Tour e Capitano europeo alla Junior Ryder Cup. Non può mancare lo spagnolo Rafa Cabrera Bello che, oltre alle 4 vittorie al DP World Tour, è Honorary Golf Board Member della Fondazione per il suo impegno nel coinvolgimento dei campioni. Il contributo ad AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA, cresce grazie anche al supporto di partner come ERG: "Siamo a fianco della kermesse sin dalla prima edizione perché siamo convinti che la ricerca rappresenti l’unica via per combattere la SLA ma anche per diffondere conoscenza e consapevolezza sulla malattia - ha commentato il presidente Edoardo Garrone - Purtroppo, questa edizione sarà molto diversa dalle precedenti. Di Vialli ci mancheranno l’umanità, la gentilezza, le battute, la signorilità, la determinazione, la simpatia e l’amicizia. Fu proprio lui a convincermi a sostenere finanziariamente la Fondazione. Lo fece con la sua consueta capacità di mettere insieme i suoi amici per un sogno: quello di dare una speranza alle persone colpite da una terribile malattia". Ha confermato la propria presenza RF Celada che per voce del proprio CEO, Guido Celada, ricorda che questa edizione è ancora più speciale perché consente di continuare a condividere non solo la passione per questo sport ma anche l’obiettivo di far vincere sia la Fondazione.

"Anche questa volta ci confronteremo sul green con quello spirito che Gianluca ha ben sintetizzato in una sua dichiarazione: L’importante non è vincere, è pensare in modo vincente".