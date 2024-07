Gli studenti modello. Dagli istituti tecnici ai licei “moderni“. Una pioggia di cento

Un esercito di 100 nelle scuole monzesi. Al Frisi ben 17, di cui ben 6 in 5AN (Francesco Besseghini, Tommaso Cassano e Marco Pinciaroli anche con la lode, Alessandro Cattaneo, Gabriele Conforti Andreoni, Giorgio Lorusso), in 5BS Arianna Zaniboni, in 5D Elisabetta Rago, Irene Riva, Tommaso Tursi che ha fatto l’en plein con la lode; in 5CSA Leonardo Maria Milazzo e Stefano Ongaro, in 5ASA Giulia Ballabio e Matilde Castoldi, in 5DS Giulia Perego, in 5ES Chiara Deni e Tobias Johannes Mayr che ha chiuso con 100 e lode. Traguardi raggiunti dopo un percorso partito da lontano. Già dal terzo anno. "Nei consigli di classe – spiega la preside del liceo scientifico Frisi, Lucia Castellana – raccomando sempre ai docenti del triennio di utilizzare tutta la gamma di voti già dalla terza, senza timore di dare riconoscimento agli studenti meritevoli, guardando al di là del risultato dell’anno. È un peccato pregiudicare la soddisfazione di una lode per avere 39 crediti e non aver raggiunto i 40".

Alternanza scuola lavoro, curvatura biomedica e stage aiutano a capire cosa si vuole o non si vuole fare. Dal Frisi tanti i futuri ingegneri ed economisti, ma si scelgono anche giurisprudenza, psicologia, beni culturali e design. Così come molti utilizzano il metodo di studio del liceo classico Zucchi (dove i 100 sono una ventina) per affrontare fisica, ingegneria ed economia. Al Frisi sono aumentati gli studenti che al quarto anno studiano all’estero per un semestre o per 9 mesi. E poi chi l’ha detto che gli studenti dello scientifico sono solo matematici? Il prossimo anno, per chi era incerto tra liceo classico e scientifico, ama il latino e studia greco per diletto nel corso pomeridiano, al Frisi è in arrivo lo stage in Grecia, per l’approfondimento delle lettere classiche. Molti di questi scelgono poi facoltà umanistiche. Confermati gli approfondimenti di biologia marina (con stage in laboratori della Calabria o a Cecina) e vulcanologia (con stage alle Canarie). Ma non di solo classico e scientifico sono fatti i 100: al Mosè Bianchi hanno avuto il massimo dei voti in 5A Amministrazione finanza e marketing (Afm) Lorenzo Brambilla, in 5B Elena Origgi, 5D liceo linguistico Andrea Zoia, 5B liceo linguistico Sara Monguzzi, 5A liceo linguistico Elisa Cassini, 5C liceo linguistico Alice Ballabio 100 con lode, Giorgio Sciffo. All’Hensemberger in 5C2, articolazione biotecnologie sanitarie, il 100 è andato ad Alessandro Digesu e Giulia Fainelli, in 5C1, biotecnologie sanitarie, ad Alessandro Mastrangelo. In 5A Liceo scienze applicate Giorgio Del Bianco ha concluso con 100 e lode, in 5B1 informatica e telecomunicazioni hanno preso 100 Alberto Burgnich, Matteo Burgnich Gemelli, Simone Gomarasca e Alessandro Livio, mentre Andrea Gavazzi può incorniciare il 100 e lode.