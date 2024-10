Gli scudi della Vicsam in Cina. Un modello da mettere... in rete

Vicsam Group, società informatica brianzola è stata premiata in Cina in occasione dell’evento “Emea & Latam Epic Summit 2024“, organizzato da Sangfor Technologies, il colosso mondiale nell’ambito del network security. A ritirare il premio nella città di Shenzhen sono andati Davide Guzzi (responsabile della cyber security in Vicsam) ed Edoardo Panzeri (responsabile commerciale). Per Vicsam Group è l’ennesimo riconoscimento importante. Quest’ultimo, a tutti gli effetti, è come una stelletta da mettere al petto. Non bisogna poi dimenticare che Vicsam Group ha avuto un ruolo fondamentale in occasione dell’emergenza Covid, quando ha aiutato numerose aziende brianzole ad attrezzarsi con il lavoro a distanza per evitare la chiusura durante il lockdown. "Il brianzolo – commenta Guzzi – sul fronte della sicurezza informatica non è particolarmente sensibile. Di solito interviene quando il danno è fatto. Un po’ come chi, entrati i ladri in casa, decide di mettere l’antifurto. Le aziende, però, intanto si ritrovano a pagare per risolvere le conseguenze del danno, poi pagano per individuare soluzioni. E, infine, non dimentichiamo che pagano anche un enorme danno di immagine". La Vicsam, intanto, guarda avanti esplorando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

"Diventa sempre più importante anche in questo ambito – prosegue – : visto che la percentuale più alta degli attacchi subiti è dovuta all’errore umano, l’intelligenza artificiale diventa preziosa per l’analisi comportamentale. Dimentichiamoci i vecchi antivirus che combattevano qualcosa di già codificato: oggi bisogna anticipare l’errore umano e le minacce prima che possano diventare un incidente devastante".

G.Gal.