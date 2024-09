Gli alpinisti di pianura. Torna Monza Montagna

Sta per tornare la rassegna autunnale tanto attesa da tutti gli appassionati di montagna. Monza Montagna, il festival organizzato ogni anno dalle società alpinistiche storiche monzesi (Cai Monza, Sam, Pell e Oss, Gem, Amici della Montagna, Gruppo Alpini centro, Fior di Montagna), proporrà per la sua 19esima edizione, tra ottobre e novembre, "tutti gli ingredienti che tradizionalmente caratterizzano la rassegna – spiega Roberto Borgonovo (a sinistra nella foto accanto all’ex sciatore Kristian Ghedina), presidente dei Giovani escursionisti monzesi –: eventi in piazza, ma anche incontri con autori e alpinisti di fama mondiale, proiezioni di film, eventi benefici, concerti, mostre, ed escursioni aperte a tutti".

Quest’anno si parte dalle escursioni: domenica 13 ottobre è prevista una gita al Rifugio Bogani, sulle Grigne, con partenza alle 9:30 dall’Alpe Cainallo e poi messa. Sabato 19 alle 21 invece, in biblioteca Civica a Monza, verrà presentato il libro “Solo. Walter Bonatti dal K2 al Dru“ di Diego Alverà, per i 70 anni dalla leggendaria prima scalata del K2 del grande alpinista monzese. La montagna arriverà in piazza dell’Arengario sabato 26 con il ritrovo delle società alpinistiche monzesi, le castagne degli Alpini e dalla presenza dello stand del comitato Maria Letizia Verga, e si esibirà in canti alpini il coro “Gli Osc“ da Santa Caterina Valfurva, mentre verrà premiata per i suoi risultati la Polisportiva Sole. A novembre ci si sposta in teatro: il 6 novembre al Binario 7 ci sarà una serata con i cori degli alpini, mentre il 13 novembre sarà ospitata la spedizione femminile che ha recentemente tentato la scalata al K2. Poi sono in programma una gita in Capanna Monza, sul Resegone, la proiezione al Binario 7 de “Il Ragno della Patagonia“ e la mostra fotografica dei Giovani escursionisti monzesi e del gruppo Alpini di Monza. Domenica 24 in libreria Pagina 59 a Villasanta si presenta il libro “Dove dormi la notte“, finale il 28 novembre al Binario 7 con la festa per i 100 anni dei Gem.

Alessandro Salemi