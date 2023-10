Gli Alpini di Vedano donano una nuova cassa ai dj speciali: solidarietà per FacciaVista

Un ladro senza cuore ci aveva provato a rubare il loro sogno. Ma più della cattiveria può la generosità, quella di chi è sempre pronto a spendersi per gli altri, attento ai bisogni della comunità in cui vive e disposto a dare una mano. Così gli alpini di Vedano hanno regalato un grande sorriso ai dj speciali dell’associazione FacciaVista: i ragazzi autistici e con sindrome di Down che partecipano al progetto AutPop, hanno ricevuto in dono una nuova cassa acustica, per sostituire quella fatta sparire nelle scorse settimane da ignoti malviventi. Grazie a questo gesto di solidarietà degli alpini i giovani deejay hanno potuto riprendere le lezioni alla consolle. La nuova cassa è già stata consegnata. "Appena saputo del furto ci siamo subito attivati", hanno raccontato gli alpini vedanesi. Hanno quindi acquistato la cassa acustica e l’hanno donata ai ragazzi. "Normale amministrazione, quando possiamo ci mettiamo a disposizione della comunità", dicono.

Entusiasti i giovani di FacciaVista, che potranno così continuare a portare avanti il corso da disc-jockey, già sfociato nel fine settimana del Gran Premio di Formula Uno nell’AutPop Festival ai Boschetti Reali, durante il quale i ragazzi hanno lavorato alla consolle facendo ballare centinaia di persone. L’associazione era stata derubata di tutta l’attrezzatura qualche settimana fa, quando i ladri l’avevano sottratta dall’auto di uno degli insegnanti. Dopo un appello sui social lanciato dai ragazzi, subito era scattata la gara di solidarietà: il monzese Davide Romiti, ex dj, aveva deciso di donare la sua consolle, mentre camerieri e pizzaioli di PizzAut avevano avviato una raccolta fondi per aiutare a ricomprare la strumentazione. Ma per ricominciare le lezioni serviva la cassa acustica: adesso, grazie agli alpini, c’è.

F.L.