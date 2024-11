Giù dai palchi il Coro Enjoy si regala il primo disco

Primo disco per il Coro Enjoy di Cesano Maderno. Dopo i successi sul palchi di mezza Italia e a coronamento di un’annata straordinaria, il coro di voci femminili preparato e diretto dal maestro Raffaele Cifani si appresta a pubblicare la sua prima registrazione discografica, frutto di un impegnativo e coinvolgente lavoro in sala d’incisione.

Per il Coro Enjoy il 2024 è stato un anno davvero speciale, che lo ha visto trionfare in tre importanti concorsi nazionali sia in ambito polifonico che Vocal Pop, aggiudicandosi anche il Gran Premio al prestigioso concorso di Vittorio Veneto. Ora arriva il disco, che sarà presentato in anteprima nel corso di una serata evento a Cesano Maderno il prossimo 30 novembre.

Si tratta di una raccolta di celebri hit pop scelte tra le più significative affrontate dal coro negli ultimi anni. Commentando questo nuovo importante traguardo raggiunto, Cifani (che è anche arrangiatore di tutti i brani proposti) dichiara che questo disco è frutto della volontà di fissare l’attuale identità pop del coro, maturata in quasi dieci anni di attività. Il progetto ha impegnato le coriste e il direttore in un lavoro complesso e articolato durato più di un anno che ha riguardato non soltanto l’ambito musicale ma anche il concept globale, la veste grafica e gli aspetti organizzativi e gestionali. Il Coro Enjoy si è costituito in associazione Aps nel 2017: ne fanno parte giovani provenienti da realtà corali scolastiche liceali del territorio, sottolineando il carattere amatoriale del progetto, in cui le componenti maturano le proprie capacità vocali e interpretative soltanto attraverso il lavoro che si costruisce insieme prova dopo prova. Il repertorio è impostato sulla polifonia sacra e profana soprattutto rinascimentale e contemporanea, e il Vocal Pop a cappella. Il primo disco verrà presentato ufficialmente durante il concerto che si terrà sabato 30 alle 20.45 nell’Auditorium Disaró in corso della Libertà. Un’occasione unica per scoprire la natura del progetto e per ascoltare dal vivo il programma musicale in edizione. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Gabriele Bassani