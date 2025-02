Giro d’affari 2024 in netto calo

I dati economici dell’anno scorso e del 2025 sono stati al centro del faccia a faccia azienda-sindacati. I manager di St hanno illustrato risultati e previsioni. Il 2024 si è chiuso con un calo dell’utile netto del 63%, "dovuto principalmente ai dati negativi del settore industriale, -49%, dell’elettronica di consumo (-13%) e dell’automotive (-11%)". Ed è proprio la filiera dell’auto il comparto più importante per il Gruppo "con il 46% dei volumi di vendita seguito da elettronica consumo con il 21% e industriale con 20%". Per quest’anno non c’è ancora una previsione di giro d’affari complessivo, se non rispetto al primo trimestre "sui 2,51 miliardi di euro", il 24,4% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2024 e a una flessione del 27,6% rispetto al trimestre precedente. La direzione ha confermato che "rimane percorribile l’obiettivo di raggiungere i 18 miliardi di fatturato nel 2028 e i 20 miliardi nel 2030". Fim ha espresso dubbi sul percorso "visto anche che il 2025 tendenzialmente si chiuderà sui 10-11 miliardi. Raddoppiare in 5 anni è abbastanza utopistico".

Bar.Cal.