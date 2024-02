Gigi Ponti:: "Ora servono certezze"

"Siamo i primi a sostenere l’importanza della Casa di comunità di Arcore, ma servono informazioni corrette". Cinque mesi fa Gigi Ponti (nella foto), consigliere regionale del Pd, all’opposizione, aveva presentato un’interrogazione a Guido Bertolaso perché "spiegasse lo stallo del progetto".

"L’altro ieri, in aula – conferma il dem – l’assessore al Welfare ha detto con chiarezza che il polo non è previsto in nessun elenco delle opere e non lo sarà finché il Comune non avrà elaborato il progetto e stanziato i fondi per la sua realizzazione. È vero che la delibera delle regole approvata il 31 gennaio cita la struttura – aggiunge – ma non precisa in nessun modo se e quando sarà finanziata. Un’ulteriore conferma dell’impasse". Bar.Cal.