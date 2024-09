Galliani dice “sì“ per la quarta volta. Nozze con Helga nella sua Monza

Non c’erano calciatori, né tifosi e per poterlo celebrare ci sono voluti i tempi supplementari, visto che al sindaco di Monza è toccato leggere gli articoli con cui il Comune di Milano autorizzava quelle nozze (civili) in una città diversa da quella di residenza degli sposi.

Ieri pomeriggio Adriano Galliani, 80 anni, e la sua compagna da 13 anni Helga Costa, 57 anni, brasiliana, si sono uniti civilmente nel Comune di Monza. Adriano, monzese di nascita e attualmente amministratore delegato del Monza Calcio, ci teneva alla “sua“ città. Una cerimonia volutamente per pochi intimi (del resto Galliani è al suo quarto matrimonio), sono intervenuti una ventina di persone.

Testimoni Gigi Marzullo e Cristina Rossello, avvocata della famiglia Berlusconi e deputata di Forza Italia. Il sindaco ha regalato una medaglia coi simboli di Monza e una spilla a Galliani. Tra i presenti, la sorella di Adriano, Rita, i tre figli avuti dal primo matrimonio (Gianluca, Micol e Fabrizio). Alla festa a Villa Gernetto a Lesmo, comprata da Silvio Berlusconi, c’erano anche Fedele Confalonieri, Marcello Dell’Utri, Marta Fascina, Flavio Briatore (con Elisabetta Gregoraci), Diego Della Valle, Gabriele Gravina, Antonio Tajani e Pierferdinando Casini. Paolo Berlusconi (presidente onorario del Monza), Fausto Leali, Luana Ravegnini.

Dario Crippa