Galleria di sculture nei Giardini Reali

di Fabio Luongo

Sculture che riflettono sul rapporto tra uomo, arte e natura, guidate dal principio della sostenibilità, anche nella combinazione di materiali utilizzati, tra elementi di recupero e altri innovativi e all’avanguardia. E poi dipinti e opere plastiche che giocano con la luce e con lo spazio, per provare a guardare a un possibile altrove in cui sconfinare. E ancora, creazioni su carta firmate da nomi importanti dell’arte italiana contemporanea. Sono le mostre che verranno tenute a battesimo oggi a Monza e che si potranno visitare nel weekend.

Stamattina alle 11.30 nei Giardini delle Serre della Villa Reale sarà inaugurata l’esposizione “Territori del sentire”, con le sculture di Alessandra Porfidia, docente responsabile della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Roma: si tratta di opere inedite, che provano a entrare in sintonia con l’ambiente dei giardini della Villa. Porfidia è la prima scultrice italiana ad aver avuto la titolarità della cattedra di scultura all’Accademia di Brera nel 2006 e all’Accademia di Firenze nel 2010.

Sue opere in ferro e in marmo saranno tra le protagoniste anche di un’altra mostra, quella che aprirà i battenti oggi alle 18 nella galleria ArcGallery di via Spalto Piodo sotto il titolo “Percorsi di luce”: in esposizione, assieme a queste sculture di piccole e medie dimensioni, i dipinti dell’artista desiano Raffaele Cioffi, che nelle tele della serie “Soglie” intrappola la luce che proviene da sagome sfumate di finestre e porte dischiuse su un altrove non definito.

Con loro la pittura neo-metafisica, evocativa e introspettiva, di Fabio Adani, che impiega in modo non convenzionale la tecnica dell’acquarello, mentre all’astrattismo e a una pittura non solo bidimensionale guardano le creazioni di Giovanni Lombardini.

Visite fino al 7 maggio. Sempre oggi alle 18 nella galleria d’arte LeoGalleries di via De Gradi inaugurazione della mostra “Stati di Elevazione”, con opere su carta firmate da tre grandi autori italiani: il pittore, poeta ed editore Alberto Casiraghy; l’artista, architetto e designer Ugo La Pietra, già Compasso d’Oro; l’artista lecchese Nicolò Tomaini. Visite fino al 6 maggio.

Nei locali dell’Amerigo Concept Store di via Carlo Alberto, infine, oggi alle 17 aprirà la mostra “Incontri ravvicinati tra Classicismo e Pop Art”, con una performance di live painting dell’artista Felice Battiloro.