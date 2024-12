Furti dalle auto in sosta alla periferia: residenti accusano i tossicodipendenti

Furti dalle auto in sosta alla periferia del paese, vicino alle zone di spaccio, i residenti puntano il dito contro i tossicodipendenti. Sono diversi gli episodi segnalati nelle ultime settimane tra le vie Cellini, Buonarroti e Da Vinci dove vengono prese di mira le auto parcheggiate in strada, sotto casa dei proprietari, che in qualche occasione sono anche riusciti a vedere dai balconi o dalle finestre il responsabile, che si è poi dato alla fuga.

I malviventi qui agiscono soprattutto di notte, approfittando del buio e della calma totale, senza passaggi di auto o di persone. Si prendono tutto il tempo per rompere i vetri, entrare all’interno dell’abitacolo e smontare parti di cruscotto, oppure aprire il cofano anche per sottrarre la batteria, dopo avere arraffato quanto lasciato sui sedili o nei cassetti, tra occhiali, giubbini, cappellini, tutto quello che può servire a recuperare qualche euro con la rivendita immediata, provocando però danni ben più ingenti a chi subisce i furti.

Ga.Bass.