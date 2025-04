Fuga spericolata con la moto di papà. Il 18enne perde 134 punti dalla patente

Passa impennando davanti a una pattuglia della polizia locale, ingaggia una fuga spericolata a tutta velocità, sale sui marciapiedi, brucia i semafori, va contromano e riesce scappare. Ma alla fine non l’ha fatta franca. Perché, tempo una settimana, è stato rintracciato.

Comincia tutto sabato scorso alle 18, quando agenti della polizia locale di Brugherio notano, in via 25 Aprile, una moto che procede davanti a loro con la ruota anteriore sollevata "in fase di prolungata impennata".

Inutile l’alt intimato dagli agenti, il motociclista anziché fermarsi allunga la mano per modificare l’inclinazione della targa occultandola sotto il parafango posteriore in modo da renderla illeggibile. Parte l’inseguimento, durato alcuni minuti, e si conclude con un nulla di fatto. A causa della velocità sostenuta del mezzo e delle manovre elusive del conducente, gli agenti infatti mollano la presa, anche per timore che qualche innocente possa finirci di mezzo. Ma non finisce così. Gli agenti, grazie alla visione delle varie telecamere e alla lettura targhe del sistema di videosorveglianza comunale, sono riusciti infatti a risalire al numero di targa del motociclo: risultava intestato a un uomo di 60 anni residente a Cernusco sul Naviglio. Dagli accertamenti è emerso però che non si trovava lui alla guida, ma che in sella c’era suo figlio: un ragazzo di 18 anni. Esito? Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. E gli sono stati notificati tutti i verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada commesse durante l’inseguimento: 28 infrazioni per un importo complessivo di 2.680 euro. Inoltre si è proceduto all’applicazione di due distinti fermi amministrativi della moto: rispettivamente di 60 giorni e di tre mesi. Cinque delle infrazioni contestate prevedono fra l’altro inoltre la sospensione immediata della patente di guida.

E la somma dei punti decurtati ammonta a 134 punti.

"L’invito in caso di violazione è sempre quello di fermarsi - fanno sapere dalla polizia locale di Brugherio -, onde evitare di portare la situazione a più gravi conseguenze. L’atteggiamento assunto dagli operanti è stata una scelta saggia al fine di non mettere a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada".

Dario Crippa