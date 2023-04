Fuga dalla comunità Ansia per tre sedicenni

Quattro ragazzine in fuga da una comunità di accoglienza per minori: una torna sui suoi passi dopo qualche ora, mentre continuano le ricerche delle altre tre. A dare l’allarme è stata una delle educatrici della comunità terapeutico-riabilitativa di via Imbonati a Triuggio quando le ha viste rientrare nella struttura. Poche ore dopo la denuncia, una delle quattro minorenni è tornata. Ancora introvabile le tre amiche: sulle loro tracce i carabinieri della Compagnia di Seregno che hanno diramato alle forze dell’ordine l’identikit delle tre sedicenni. Le giovanissime, in base a quanto è stato possibile accertare, si sono allontanate intenzionalmente dalla comunità nel pomeriggio di martedì lasciando nelle loro stanze i cellulari. Una di loro ha un fiocco rosa in testa, capelli e occhi scuri, altezza un metro e 60, indossa jeans larghi, top verde con delle scritte e scarpe da ginnastica Nike. La seconda di origine egiziana è alta 1 metro e 60, indossa felpa scura e top nero, e ha i capelli lunghi e gli occhi scuri. La terza è di Bergamo, è poco più bassa delle compagne, ha i capelli fino alle spalle e chi l’ha vista per l’ultima volta ha detto che indossava pantaloni scuri e maglietta. Chi le dovesse notare deve allertare il 112.Sonia Ronconi