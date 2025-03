Fausto Leali canterà per aiutare i bambini. Ospite Iva Zanicchi

Martedì alle 20.30 tutti al Cineteatro nuovo di via San Gregorio 25 per ascoltare il concerto di Fausto Leali, ospite d’eccezione Iva Zanicchi. I due artisti si esibiranno con i loro intramontabili successi. L’evento è organizzato dall’Associazione Medici di Monza e Brianza e Milano, con logo Medicuore, presieduta dal dottor Alberto Penati. Ha come claim: “Nel sorriso di un bimbo vive la speranza del mondo“, per ricordare la sua mission dal 1996, dedicata ai bambini sofferenti e affetti da deficit psicofisici e alle famiglie. Il ricavato sarà devoluto a Caritas Arcore per il sostegno alle famiglie in difficoltà residenti in città. L’Associazione Medici supporta, fra gli altri, il Progetto LAIV, nato dal liceo Carlo Porta di Monza che attraverso la musica e le arti figurative aiuta gli adolescenti vittima di bullismo a recuperare identità e socialità. Interverrà la promotrice del progetto Simona De Simone, insegnante e appassionata/esperta di musica che canterà alcuni brani di Fausto Leali, sotto la sua direzione artistica. Nel corso dell’evento, Penati annuncerà un altro progetto: la costruzione di un pozzo per l’acqua potabile, al confine tra Kenia e Tanzania.

Cristina Bertolini