Ex cinema Miriam e Addolorata. Le parrocchie incassano 95mila euro

Poco più di 95mila euro dal Comune alle parrocchie lissonesi, per aiutarle a sostenere le spese legate alla risistemazione e riqualificazione di case parrocchiali, chiese storiche e oratori. Fondi che andranno a coprire in parte anche i costi di cui la Comunità pastorale si è fatta carico per la sistemazione dell’area dell’ex cinema Miriam, con la demolizione del vecchio edificio inutilizzato. Sono i contributi che il municipio ha appena erogato a 3 parrocchie della città, frutto dell’8% delle somme incassate dall’Amministrazione per oneri di urbanizzazione secondaria. Si tratta di 95.799 euro, che vanno a soddisfare richieste di finanziamento avanzate nell’ultimo paio d’anni e che sono stati suddivisi fra le 3 chiese. Alla parrocchia centrale dei Santi Pietro e Paolo (nella foto) sono andati 71.519 euro, per la demolizione dell’ex cinema Miriam e la realizzazione della nuova recinzione perimetrale in vista della riqualificazione dell’area e i lavori di restauro della chiesa dell’Addolorata, edificio sacro di inizio ‘900.

Alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel quartiere “Da là dal punt”, sono stati invece liquidati 15mila euro per contribuire al rifacimento dell’impianto elettrico della chiesa, mentre alla parrocchia dei Santi Giuseppe e Antonio Maria Zaccaria, nella frazione di Bareggia, sono stati destinati 9.265 euro per i lavori di sostituzione dei radiatori a gas dell’oratorio.

Fabio Luongo