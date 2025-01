Erbe infestanti. Pulizie extra nella Bevera

Il sindaco Luigi Dittonghi nei giorni scorsi ha assegnato alla protezione civile di Veduggio e Renate il compito di fare pulizia nel torrente Bevera. L’incarico era stato affidato per rimuovere le piante sulle sponte e sradicate o a rischio di sradicamento e anche per spostare quelle piante infestanti che da tempo erano all’interno dell’alveo o nelle immediate prossimità. Col rischio di diventare un ostacolo peer il deflusso delle acque. L’incarico, prorogato fino a marzo 2025, prevede non solo gli interventi di pulizia immediata, ma anche una serie di operazioni di prevenzione per la pulizia dell’alveo del torrente Bevera di Mazzacavallo, della roggia delle Peschiere e della roggia chiamata Bevera della Costaiola. Per l’occasione il Comune di Veduggio ha acquistato, con il contributo di Regione Lombardia, un biotrituratore. La Regione ha dato il 50 per cento dell’ammontare della spesa di acquisto, che è di circa 16mila euro.

Son.Ron.