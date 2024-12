Enaip Vimercate si espande: nuove cucine e auditorium per l'istituto professionale

Enaip raddoppia a Vimercate, nuove cucine e auditorium per l’istituto professionale in città da 27 anni. I nuovi spazi in via Dozio sono stati ricavati dall’oratorio femminile della parrocchia di Santo Stefano.

A fare gli onori di casa, al taglio del nastro, la preside, Marinella Balconi: "La nostra unicità – ha detto – conta su una lunga storia, scandita da diversi traslochi", dal primo corso in via Cavour alla casa di oggi, al passo con i tempi. Ci sono corsi di cucina e sala bar, estetica e acconciature, ormai un paio di generazioni di giovani sono usciti da queste mura dopo un percorso di formazione solido, oggi gli iscritti sono 370 e sono qui per costruirsi un futuro. Al loro fianco per l’occasione, docenti e collaboratori.

"Un giorno che abbiamo atteso e per il quale lavoriamo, tutti, da sei anni – ha aggiunto la preside –. Un progetto che arriva a compimento grazie alla collaborazione di tante persone e istituzioni. Perché per fare delle belle cose bisogna essere in tanti e soprattutto fare squadra. E di questa squadra fanno parte, naturalmente, i nostri ragazzi".

Fra gli ospiti, Giovanni Colombo, il direttore generale di Enaip Lombardia ha sottolineato che "per noi la formazione è una presa in carico dei ragazzi", ma anche che la sede di Vimercate "è un punto d’eccellenza come centro di erogazione di servizi e attività per gli adulti, 400 negli ultimi due anni". Al suo fianco, il presidente Martino Troncatti. Il buffet è stato preparato dagli allievi di Pasticceria, una delle tante proposte che vanno forte.

Qui, i corsi storici continuano a mostrare una straordinaria capacità di rinnovarsi, garantendo elevata qualità didattica che assorbe le innovazioni in corso nella società e nel lavoro e le fa planare sui banchi di scuola permettendo agli alunni di stare sempre dentro al cambiamento.

Merito di una struttura radicata, e riconosciuta, nel territorio e formatori all’altezza della sfida educativa, didattica e professionale.

Oggi l’open day dalle 10 alle 12, Cucina e Sala Bar in via degli Atleti, Estetica e Acconciature in via Marsala, 8. Porte aperte a genitori e figli alle prese con la prima difficile scelta. Lo slogan dell’evento: "Scegli il tuo futuro con le tue mani". Si potranno toccare con mani corsi e percorsi.