di Gualfrido Galimberti

GIUSSANO

Un plebiscito per Marco Citterio: grazie al 74,4% (8.684 voti) sarà ancora lui, con la coalizione di centrodestra, a guidare la città nei prossimi cinque anni. Ogni 4 voti espressi dagli elettori sono 3 quelli andati a favore di Citterio e 1 per il suo avversario Pierluigi Elli, segretario cittadino del Pd e sostenuto anche dalla civica Servire Giussano. Per lui un 25,6% finale con 2.990 preferenze. Citterio deve aver dormito profondamente già nella notte tra domenica e lunedì: i risultati delle elezioni per il rinnovo del parlamento europeo facevano ben sperare. Soprattutto il dato del Pd che, con il 15 per cento dei consensi, risultava il più basso in tutta la provincia di Monza e Brianza. Lunedì, all’apertura delle urne, già la prima sezione indicava il sindaco uscente oltre il 72 per cento. "Siamo andati meglio dell’altra volta – il commento di Citterio – quando avevamo sfiorato il 70%. Di sicuro è stato un momento politico favorevole, ma sono stati anche cinque anni di buon governo. Tutti i partiti del centrodestra sono andati bene. Un risultato diverso dalle europee, dove Fratelli d’Italia ha preso il largo. Lì si trattava di un voto politico, qui amministrativo. E i cittadini ci hanno premiato. La Giunta? È ancora presto per parlarne. Non avevamo deciso nulla a tavolino, ci eravamo ripromessi di farlo alla luce dei risultati ottenuti dalle singole liste". Conclude con il sorriso anche l’avversario: "Eravamo contro una corazzata – afferma Elli – questo è un buonissimo risultato. Un dato mi conforta: abbiamo intercettato tutti i voti espressi alle europee per le liste di centrosinistra. Significa che il nostro bacino a Giussano al momento è questo, l’elettorato non ci ha penalizzato. Resterò in minoranza? Certamente. Da qui si parte per costruire un centrosinistra sempre più unito e apprezzato sul territorio. Questi anni saranno anche l’occasione per in serire i giovani".