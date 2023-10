Edilizia sospetta, arriva l’esposto. Trenta faldoni sotto la lente. Dossier dell’opposizione in Procura

Esposto dell’opposizione in Procura a Monza, "è il nostro primo atto formale dall’avvio dell’indagine, il 27 giugno, sulle pratiche edilizie sospette per la quale è indagato un dipendente del Municipio", spiegano i consiglieri della Lega Stefano Vimercati, Cristina Ghezzi e Valeria Mariani, e Vanessa Amati e Rodolfo Biella di Cambiamo Insieme. Annunciata dopo l’Aventino di fine settembre, quando il centrodestra abbandonò l’aula per protestare "contro il silenzio del sindaco Lisa Mandelli", "con la nostra segnalazione mettiamo i magistrati a conoscenza di documenti che potrebbero integrare l’inchiesta". "Con fatica ed evidenti ostacoli, come il rifiuto di istituire una Commissione d’inchiesta - aggiungono - siamo riusciti a ottenere parte degli atti per poter vigilare sulle attività politiche all’interno del Comune. Siamo certi che il dossier depositato potrà essere utile agli inquirenti. Auspichiamo che l’amministrazione ci assicuri completa collaborazione nell’interesse dei cittadini che meritano chiarezza". Il sindaco aveva già respinto al mittente ogni addebito relativo "al mio presunto silenzio - dice Mandelli - ho parlato in aula subito dopo i fatti nel rispetto del riserbo che accompagna le indagini sulle quali non so nulla e aggiungo che non devo sapere nulla".

Il primo cittadino ha sempre "escluso ogni coinvolgimento della Giunta". Ma soprattutto ribadisce: "Non abbiamo niente da nascondere". Quanto alla commissione di inchiesta "possiamo vararla solo su questioni legate all’attività amministrativa. Sulla Procura, ovviamente, non abbiamo alcun potere". Nel mirino ddelle fiamme gialle una trentina di permessi a costruire.