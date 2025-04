Ecco tutti i gioielli dei ragazzi del Meroni

LISSONEDue spazi in cui mettere in mostra il meglio delle creazioni di cinque botteghe della città e le capacità della scuola che è il punto di riferimento in Brianza per la formazione nel settore legno-arredamento. E poi esposizioni di prodotti dei maestri artigiani, pezzi d’arredo di eccellenza e un’installazione gigante ideata da un designer, realizzata in 3D e dipinta da Andy dei Bluvertigo. Ma soprattutto una settimana di incontri, talk e confronti, lavorazioni dal vivo e workshop con gli studenti, per spiegare cosa è oggi, nel 2025, l’artigianato, trasmettendo la passione di chi lo vive alle nuove generazioni. Una celebrazione del made in Brianza che terrà assieme tradizione e innovazione. Sarà tutto questo l’iniziativa “Che cos’è l’Artigianato? Percorsi nell’intelligenza artigiana per il presente e per il futuro”, con cui Apa Confartigianato parteciperà, insieme al Comune di Lissone e all’Istituto superiore Giuseppe Meroni, al FuoriSalone di Milano, da martedì 8 a domenica 13. Il progetto si articolerà in una serie di appuntamenti negli spazi de La Galleria-Manifatture Artigiane Certosa, un hub di 1.000 metri quadri nell’area del Milano Certosa District.

Per le imprese lissonesi e brianzole sarà una vetrina di grande prestigio nella settimana più importante al mondo per il design. Ma sarà soprattutto l’occasione di far incontrare artigiani di varie generazioni e studenti, in un vero e proprio incubatore di idee. In 80 metri quadri Apa Confartigianato darà vita alla “Sala corsi creativa”, uno spazio arricchito da oggetti di design come le sedute di Arredi3Enne di Giussano, un angolo living di Flexstyle di Biassono, il tavolo ovale, la panca modulabile e gli orologi di design di CD Contract di Seveso. Di 3DStore di Monza sarà l’installazione “The Whale”, appositamente pensata e modellata digitalmente dal designer Jacopo Sala, realizzata in 3D da Simone Zanotti e dipinta da Andrea Fumagalli, alias Andy dei Bluvertigo. Uno spazio espositivo dedicato a Lissone accoglierà le opere di 5 botteghe artigiane della città: dall’arredo di SempreLegno, Res Artis e 2Esse Divani ai marmi di Lamar, alle trasparenze di VetroArredo.

Un secondo spazio, curato sempre dal Comune e dall’Istituto Meroni, farà conoscere la realtà di questa eccellenza della formazione: qui gli studenti terranno workshop e racconteranno, con pezzi di design, come si collega il sapere tradizionale con le nuove tecnologie. "Per noi - racconta Giovanni Mantegazza, presidente di Apa Confartigianato - era importante non solo presentarci facendo vedere cosa sanno fare i nostri artigiani, ma creare un percorso innovativo che fosse un modo per far parlare dell’artigianato oggi, di cosa è e di quanto è bello essere artigiani". "Per questo abbiamo scelto uno spazio come il Certosa District, che è un incubatore di idee - sottolinea -. Questo progetto sarà un apripista per altri Comuni. Oggi i problemi con cui si scontrano gli artigiani sono la difficoltà di trasmettere il sapere e il trovare nuove leve: per questo abbiamo voluto lavorare con l’Istituto Meroni, che è una scuola di eccellenza, da cui sono usciti artigiani, architetti, designer e Compassi d’oro". "Lissone doveva esserci per forza al FuoriSalone - gli fa eco Lucio Casciaro, vicepreside del Meroni -: quest’iniziativa sarà uno scambio di idee sul fare e saper fare, non soltanto un’esposizione di oggetti. Come Istituto Meroni, inoltre, saremo anche l’unica scuola statale presente con sue realizzazioni al Salone del Mobile, nello spazio Brianza Design Formazione".

Fabio Luongo