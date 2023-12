Ecco la tettoia per allenarsi anche se piove

Rollon non dimentica la comunità. L’azienda che ha costruito un impero facendo aprire con i propri binari le porte dei treni e delle metropolitane dona una tensostruttura al parco “A tutto sport“ per fare ginnastica anche quando piove. Il tendone potrà essere impiegato pure dagli studenti dell’elementare Leonardo Da Vinci, doppia funzione dunque per il ‘pallone’ a Vimercate, sede storica del gruppo passato agli americani di Timken, ma nato in Brianza nel 1975. Rollon aveva già regalato giochi inclusivi per bambini ad Arcore, altra sede della multinazionale che presidia oltre al railway altri settori strategici: logistica, medicale, aerospace e che nei due stabilimenti di casa, che occupano 21mila metri di superficie, fa tutto, dal progetto al prototipo, passando per ricerca e sviluppo. "Siamo grati alla direzione per questo investimento sulla nostra città - dice l’assessore Sergio Frigerio -. La proposta del Comune è piaciuta all’impresa che ha finanziato l’intervento per intero. Con questa nuova struttura sarà possibile fare attività sportiva anche quando c’è brutto tempo, un vantaggio che si abbina a quello degli alunni che ne beneficeranno a loro volta".

L’elargizione è stata accolta dall’amministrazione che ha vincolato il denaro all’acquisto e al montaggio della ‘palestra’. Operazioni come questa sono previste all’interno delle politiche aziendali della società che destina risorse alla realizzazione di opere con ricadute positive sui territori in cui sono presenti le fabbriche.

Barbara Calderola