Eccellenza, giornata di verdetti. Meda disperata nella tana del Broni

Solo punti pesanti in palio in Eccellenza. E la domenica di oggi potrebbe fornire importantissimi verdetti come nel girone A con l’Oltrepò che vuole festeggiare il salto in serie D di fronte al pubblico amico. Ma a Broni questo pomeriggio alle 15.30 l’avversaria di turno si chiama Meda che ha disperato bisogno di punti per agganciare in extremis un posto nei playout. Impegno più difficile per i bianconeri di Cairoli non poteva sicuramente esserci anche perché ci sono da smaltire le tossine della sfida di mercoledì persa 4-1 a Pavia.

E chissà se il tecnico medese potrà recuperare dal primo minuto qualche attaccante vista la difficoltà ad andare a segno. A Seveso invece la Base si gioca le residue speranze di playoff ospitando la Solbiatese. Uno scontro diretto anche se i brianzoli devono comunque recuperare quattro punti sugli ospiti. I padroni di casa dovranno fare a meno di Cavaliere, squalificato. Anche Ardor Lazzate-Casteggio è da segnalare col circolino rosso. I gialloblù sono quarti, a -2 dal Pavia e -1 dal Magenta e meditano sorpassi. Per non parlare poi del girone B anche se l’incredibile ko casalingo della Leon di 7 giorni fa contro la Cisanese ha tolto un po’ di pepe a questo rush finale. I vimercatesi di Joelson sono scivolati addirittura al quarto posto dietro anche all’Altabrianza, la vetta occupata dalla Nuova Sondrio è lontana 5 lunghezze. Intanto oggi alla Leon Arena arriva la Soresinese a serio rischio playout. E le altre di testa? La capolista riceve l’Offanenghese, il Mapello l’Arcellasco. Poi c’è Muggiò-Vis Nova. La prima è forse l’unica brianzola tranquilla, la Vis Nova invece è a un passo dal baratro della Promozione. Lucertole senza Politi squalificato 4 turni per condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro nell’ultima gara.