Due serate sull’intelligenza artificiale

Due serate per capire meglio cosa sia e come si usa una tecnologia emergente che sta trasformando rapidamente e sempre più il nostro mondo. Venerdì alle 20.45 nella biblioteca di via Nazario Sauro a Verano si terrà l’incontro dal titolo “Intelligenza artificiale: impariamo a conoscerla e ad utilizzarla“.

A discuterne sarà Pierluigi Redaelli, laureato in fisica elettronica, che farà comprendere come funziona l’AI, come ci si può interagire e come può essere adoperata nella vita quotidiana. Redaelli esplorerà le potenzialità e le sfide critiche dell’intelligenza artificiale. Ingresso gratuito con prenotazione attraverso il circuito www.eventbrite.it. L’incontro sarà poi replicato a Sovico venerdì 11 aprile alle 20.45 nella Sala civica Aldo Moro di viale Brianza.