Due magazzini distrutti dal fuoco in poche ore

Fiamme nella notte, due magazzino che vanno a fuoco, l’intervento dei pompieri a scongiurare il peggio. E le indagini per capire cosa abbia potuto innescare il fuoco. L’incendio di più grossa entità è andato in scena in un magazzino in via Venticinque Aprile nella notte fra giovedì e venerdì. Squadre del Comando di Monza e Brianza sono state impegnate per tutta la notte per estinguere l’incendio avvenuto all’interno di un magazzino contenente materiale vario.

Le squadre giunte sul posto hanno prontamente domato le fiamme utilizzando liquido schiumogeno ed evitando così l’interessamento alle strutture limitrofe. Sul posto sono intervenuti complessivamente 11 mezzi: 4 autopompe, 3 autobotti, un’autoscala, un carro ventilazione, un carro soccorso e un carro schiuma. E a Concorezzo in via Brodolini all’alba c’è stato un altro incendio in un magazzino. Erano le 6.50 quando le squadre sono intervenute per un incendio che aveva coinvolto un magazzino contenente anche in questo caso materiale vario. I pompieri hanno domato le fiamme evitando l’intervento di intaccare le strutture limitrofe. In posto due autopompe, due autobotti, un carro ventilazione e l’autoscala. E a Cogliate, in una giornata densa di eventi, è stata soccorsa una persona di oltre 150 chili adagiata sulla barella toboga utilizzando autoscala e manovra Speleo Alpino Fluviale.

Da.Cr.